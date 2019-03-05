Подозреваемого в подготовке теракта в Германии россиянина обвинили

Генпрокуратура Германии предъявила обвинения гражданину России Магомеду-Али С., его подозревают в планировании теракта на территории страны, сообщило ведомство.

Обвинение было предъявлено по статье «подготовка тяжкого насильственного угрожающего государству преступления и подготовке преступления с применением взрывчатки», передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое ведомство.

Подозреваемый с момента задержания находился в СИЗО.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо генпрокуратуры ФРГ сообщали, что протаранивший на грузовике рождественскую ярмарку в Берлине в 2016 году Анис Амри вместе с французом Клементом Б. и россиянином Магомедом-Али С. планировали провести теракт с применением взрывчатки.

В Берлине в конце 2016 года гражданин Туниса Анис Амри въехал в толпу на рождественской ярмарке, погибли 12 человек, 48 получили ранения. Сам террорист впоследствии был ликвидирован в Италии.