Астронавт стала заметно выше за три месяца на МКС

Астронавт НАСА Энн Макклейн сообщила, что за три месяца на Международной космической станции она выросла на пять сантиметров.

«Я на два дюйма (чуть больше пяти сантиметров) выше, чем была во время запуска (к МКС)», – сообщила Макклейн после примерки скафандра, передает ТАСС.

Ранее в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) сообщали, что из-за отсутствия гравитации рост человека в космосе увеличивается на 1-2 сантиметра.

На данный момент на борту МКС работают российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Макклейн и Давид Сен-Жак (Канада). Они прибыли на станцию в декабре 2018 года на корабле «Союз МС-11».