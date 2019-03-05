Синоптики рассказали о погоде в Москве

Во вторник, 5 марта, в Москве и области будет облачно, пойдет дождь, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве во вторник будет от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 6 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 727 миллиметров ртутного столба.