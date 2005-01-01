Рудковская рассказала, что сделает, если сын окажется геем

Музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что отправит своего сына от Евгения Плющенко Александра в другую страну, если тот станет геем.

О своем отношении о возможном выборе сына телеведущая рассказала, отвечая на вопрос Ксении Собчак, передает Дни.ру.

«Я попытаюсь его какое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я предложу ему уехать в другую страну», – сказала Рудковская.

Продюсер отметила, что в России сыну, в случае выбора им нетрадиционной сексуальной ориентации, придется тяжело.

Сын Рудковской и Плющенко родился 6 января 2013 года. В 2018 году Александр принял участие в ледовой постановке родителей «Лебединое озеро», а год спустя сыграл роль в «Щелкунчике».