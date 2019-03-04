В новом центре для детей-инвалидов в Казани одновременно 42 ребенка могут пройти 30-дневный курс реабилитации

«Центр вошел в государственный реестр поставщиков социальных услуг – в Татарстане есть бюджетные центры, но из некоммерческих организаций мы первые вошли в реестр», – рассказала газете ВЗГЛЯД волонтер центра Нина Коваленко, комментируя открытие в Казани нового реабилитационного центра «Сила в Детях».

В конце февраля в Казани открылся социальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, он был создан по инициативе благотворительного фонда «Сила в Детях», кроме того он получил 5,8 млн. рублей из Фонда Президентских грантов РФ.

«Площадь помещения – 278 квадратных метров, это позволяет сорока двум детям единовременно пройти 30-дневный курс реабилитации», – отметила Нина Коваленко. В курс входят: занятия с логопедом, дефектологом, клиническим психологом, занятия по адаптивной и лечебной физкультуре. На протяжении всего курса идет аппаратное лечение – микрополяризация и биоакустическая коррекция головного мозга. Также, очень плотно используют методику мозжечковой стимуляции – это стабилометрия по принципу биологической обратной связи.

Реабилитация проходит под контролем врача невролога и педиатра. «Мы принимаем детей всех категорий, у которых есть статус инвалидности и детей от нуля до четырех лет без статуса, в качестве раннего вмешательства и диагностики», – пояснила Нина Коваленко и добавила: «Мы оказываем услуги детям-инвалидам, а возмещение получаем через министерство социальной защиты».

Подобные учреждения уже есть в той же Казани и Нижнекамске. Там оказывают медицинские, педагогические, психологические, социальные услуги в полустационарной форме. Одновременно 30-дневный реабилитационный курс проходят 50 человек. Новый объект позволит увеличить это число на 200 человек в год.

Напомним, благотворительный фонд «Сила в детях» основан в марте 2014 года. Основными направлениями работы Фонда являются адресная помощь семьям в проведении лечения и восстановления детей с ограниченными возможностями здоровья, организация реабилитационных программ для детей, организация и проведение досуговых мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

С декабря 2016 года фонд вошел в Реестр поставщиков социальных услуг в Татарстане. За период работы в рамках реестра социальными реабилитационными центрами «Сила в детях» в Казани и Нижнекамске было проведено 16 комплексных социальных медико-психолого-педагогических курсов реабилитации с охватом 720 детей со всех районов республики. Большое внимание в рамках реабилитации уделяется вопросам, социальной адаптации, профориентации, интеграции и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.