Минобороны прокомментировало инцидент с Ан-26 в Подмосковье

При выкате военно-транспортного самолета Ан-26 за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Остафьево» никто не пострадал, сообщается в комментарии департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«4 марта 2019 года при выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26. Экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет повреждений не получил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет приступит к плановым полетам после оценки воздушного судна инженерно-техническим составом.

Ранее в аэропорту «Остафьево» сообщили, что военно-транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы летного поля.