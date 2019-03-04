Основатель грузинского банка-лидера заявил об угрозах со стороны главы МВД

Самый крупный в истории страны банковский скандал разгорается в Грузии – основатель банка-лидера TBC Мамука Хазарадзе в понедельник заявил о полученном им письме с угрозами от вице-премьера, министра внутренних дел Георгия Гахария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На парламентских комитетских слушаниях, посвященных ситуации вокруг этого банка, Мамука Хазарадзе сообщил, что министр МВД «просил о чем-то», что банком «не было сделано».

Банкир отметил, что письмо было получено осенью прошлого года, перед вторым туром президентских выборов, победу на которых одержала поддержанная правящей «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили.

В письме, по его словам, «была прямая угроза разрушения нашей репутации на месте и на международной арене».

Он сказал, что готов передать письмо прокуратуре или парламентской комиссии, если таковая будет создана.

В настоящее время прокуратура расследует ряд совершенных данным банком более 10 лет назад транзакций на предмет их соответствия закону.

Министр МВД Георгий Гахария отверг обвинения, назвав их «попыткой привилегированного бизнесмена с трибуны парламента добиться иммунитета путем распространения сплетен».

«Несмотря на такой шантаж, отвечать за свои слова и обязанности придется всем», – сказал министр.

Между тем, данный банк тесно связан с финансированием строительства самого глубоководного порта на Черном море в Анаклиа и привлечением международных инвесторов к этому проекту. Грузинская оппозиция заявила, что «за нападками на банк стоят российские интересы, так как Россия хочет сорвать строительство этого порта». Однако в понедельник специальный представитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что на грузино-российских переговорах ни разу не поднималась тема строительства Анаклийского порта.