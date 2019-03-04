Белоруссия проинформировала США об отмене ограничений на число дипломатов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом проинформировал его об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в Минске.

«В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года, и выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами», – сообщается на сайте белорусского МИД.

В конце января в МИД Белоруссии подтвердили ноябрьскую информацию о том, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов.

Между тем, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Минск вместе с Москвой будет думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.