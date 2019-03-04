Голый мужчина проник в детсад в Сургуте

Полиция Сургута задержала двух голых мужчин, один из которых проник на территорию детского сада, рассказали в управлении МВД Ханты-Мансийского АО.

«Поступило сообщение около 8 часов утра о том, что на территории детского сада бегает голый мужчина. Сотрудники полиции вместе со скорой подъехали на место, медики его забрали. Что у него выявлено в крови, пока неизвестно», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как сообщает URA.RU, во время допроса мужчину успели заснять на видео очевидцы инцидента. На кадрах задержанный объясняет, что на него было совершено нападение, во время которого ему пришлось скрыться на улице.

Второго участника инцидента задержали в многоэтажке рядом с детским садом. Сообщается, что он лежал в крови в подъезде дома.

Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.