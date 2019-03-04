Директора школы осудили за смерть ученика после изменения расписания

Директора школы из Еврейской автономной области Дальневосточного федерального округа осудили на два с половиной года лишения свободы из-за гибели шестиклассника после изменения в расписании образовательного учреждения.

По данным суда, в один из дней директор сократил шестиклассникам количество уроков с шести до трех. Об этих изменениях родителей учеников не предупредили, также не был организован присмотр за проживающими в соседних селах детьми, передает РИА «Новости».

В итоге трое школьников во время прогулки решили посмотреть на село с высоты, для чего отправились на сопку. Во время спуска один из учеников упал с крутого склона, получил тяжелые травмы и умер.

«Директор школы одного из сел Ленинского района области признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суд назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года», – говорится в решении.

Также решением суда осужденный на два с половиной года лишился права занимать руководящие должности в учебных заведениях