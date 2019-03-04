Стало известно, когда в Москве растает снег

Этой весной снежный покров в российской столице должен растаять раньше обычного, рассказал глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«Климатическая весна обычно приходит в Москву в 20-х числах марта. Если посмотреть прогноз на ближайшие дни, то мы идем с опережением этого графика. Поэтому это может случиться немного раньше», – сообщил он на пресс-конференции.

По его словам, 5 марта в Москве будет уже до 3-5 градусов выше ноля. 6 марта ожидается небольшое похолодание до -1 ... +1 градуса, ночью температура дойдет до 12-14 градусов мороза. А уже к праздничным дням станет значительно теплее: с 8 по 10 марта в синоптики ожидают в столице примерно 8-9 градусов выше ноля, пишет ТАСС.

Также стало известно, что прошедшая зима не выполнила «норму» по количеству солнечных часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Метеоновости».

«Прошедшая зима только на две трети выполнила норму по солнечному сиянию. За три месяца солнце радовало москвичей лишь в течение 82 часов при норме 123 часа», – говорится в сообщении.

Наиболее темным днем зимы стал декабрь, когда солнце в столице светило всего 21 час. В следующий месяц, несмотря на увеличение солнечных часов, этот показатель вырос лишь до 23. В феврале же солнце в Москве светило 43 часа вместо обычных 72.

Отмечается, что одним из самых солнечных стал февраль 2007 года: солнечное сияние длилось 91 час. А одним из наиболее темных был февраль 2001 года, когда солнце светило только 23 часа.