МИД упрекнул итальянские СМИ за следование американским мифам о России

Взгляд
4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
Разделы

Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
Перейти а раздел…

Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
Перейти а раздел…

Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...

Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
      Подробности...

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вы привиты от кори?
        • Да

        • Нет

        • Не знаю

        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
          Эксперт оценил последствия выборов в Эстонии для русского населенияМинистр Орешкин рассказал о желании поработать президентомСоловьев прокомментировал избиение девушки-следователя в БашкирииРоссия потребовала от ЕС гарантии невмешательства в «Турецкий поток – 2»
          Мэй объявила о выходе Солсбери из тениКатар захотел купить комплексы С-400Индия и Пакистан обменялись ударами в КашмиреГендиректор «Дождя» через суд потребовала у девелопера «Интеко» 13 млн рублей
          МИД дал обещание по «делу Скрипалей»Порошенко уволил замсекретаря СНБО после публикации о хищениях в армии УкраиныПознер объяснил бедность россиянМИД упрекнул итальянские СМИ за следование американским мифам о России

          Главная тема


          Выборы в Эстонии привели к власти "нацистов во фраках"

          «устал от проблем»


          Чиновник Роскосмоса извинился за сравнение жителей хрущевок со «скотобазой»

          соглашение о РСМД


          Эксперт оценил заявление Германии о китайской ракетной угрозе России

          «Северный поток – 2»


          Нафтогаз испугался полной потери газового транзита

          Видео

          конец монополии


          «Дракон» Маска бросил вызов «Союзам»

          «общий рубль»


          Когда появится единая российско-белорусская валюта

          Балтийская коса


          Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

          гражданская позиция


          Конфликт врачей и кировских следователей завершился сенсацией

          особый случай


          Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

          Таджики в Москве


          Наталья Холмогорова: Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

          Скандальное правосудие


          Антон Крылов: Запрос на уважение – всеобщий

          Мир устал


          Дмитрий Дробницкий: В большой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

          на ваш взгляд


          Вы привиты от кори?

          МИД упрекнул итальянские СМИ за следование американским мифам о России

          4 марта 2019, 14:25

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Итальянские СМИ используют «обкатанный» в США сценарий о мифической угрозе вмешательства России во внутриполитические дела, заявил российский МИД, комментируя статью итальянского издания L'Espresso о якобы финансировании итальянской партии «Лига» Роснефтью.

          Речь идет о статье L'Espresso, в которой говорится о якобы проведении представителями партии «Лига» из правящей коалиции Италии секретных переговоров в Москве о финансировании перед майскими выборами в Европарламент. Газета пишет, что деньги «Лига» якобы должна была получить благодаря сделке между компаниями Роснефть и Eni на поставки 3 млн тонн дизельного топлива: российская компания, утверждает издание, должна была предоставить итальянцам скидку в 6%, из которых 4% предназначались «Лиге», передает РИА «Новости».

          В МИД заметили, что в статье используется сослагательное наклонение, так как авторы статьи не имеют точных данных о заключении сделки.

          «Интересно также другое. Несмотря на явную абсурдность обвинений в адрес России, авторы статьи намереваются устроить многоактный медийный спектакль. Уже анонсирован выход в свет 28 февраля с.г. в Италии «Черной книги о «Лиге», в которой читателей детально ознакомят с российскими связями и «прегрешениями» членов «Лиги», – отмечает МИД.

          В заявлении ведомства указывается, что уже обозначена канва будущей публикации – «Лига» выступает за курс президента России Владимира Путина и «ведет пропаганду идей его философа Дугина».

          Время выхода этой «информационной бомбы» – прямо перед выборами на Сардинии. Авторы статьи, считают в дипведомстве, хотят «разыграть российскую карту».

          «Политизированная публикация «Эспрессо» не что иное, как попытка итальянской прессы следовать по проторенной американскими и британскими СМИ дороге. Идея не нова, сценарий тоже – на них можно смело ставить лейбл «Designed in Washington. Assembled in Rome». Теперь уже в итальянских СМИ мы наблюдаем осуществление «обкатанного» в США сценария использования мифической угрозы российского вмешательства во внутриполитические дела», – заявили в МИД.

          В сообщении подчеркивается, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии фактов, которые свидетельствуют о «вмешательстве» страны в выборы за рубежом.

          В конце февраля в кабмине отреагировали на «расследование» этого же издания о якобы проведенной вице-премьером Дмитрием Козаком «секретной встречи» с итальянским коллегой Маттео Сальвини. Речь в статье шла об обсуждении ими финансирования партии «Лига».


          Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............