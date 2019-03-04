МИД упрекнул итальянские СМИ за следование американским мифам о России

Итальянские СМИ используют «обкатанный» в США сценарий о мифической угрозе вмешательства России во внутриполитические дела, заявил российский МИД, комментируя статью итальянского издания L'Espresso о якобы финансировании итальянской партии «Лига» Роснефтью.

Речь идет о статье L'Espresso, в которой говорится о якобы проведении представителями партии «Лига» из правящей коалиции Италии секретных переговоров в Москве о финансировании перед майскими выборами в Европарламент. Газета пишет, что деньги «Лига» якобы должна была получить благодаря сделке между компаниями Роснефть и Eni на поставки 3 млн тонн дизельного топлива: российская компания, утверждает издание, должна была предоставить итальянцам скидку в 6%, из которых 4% предназначались «Лиге», передает РИА «Новости».

В МИД заметили, что в статье используется сослагательное наклонение, так как авторы статьи не имеют точных данных о заключении сделки.

«Интересно также другое. Несмотря на явную абсурдность обвинений в адрес России, авторы статьи намереваются устроить многоактный медийный спектакль. Уже анонсирован выход в свет 28 февраля с.г. в Италии «Черной книги о «Лиге», в которой читателей детально ознакомят с российскими связями и «прегрешениями» членов «Лиги», – отмечает МИД.

В заявлении ведомства указывается, что уже обозначена канва будущей публикации – «Лига» выступает за курс президента России Владимира Путина и «ведет пропаганду идей его философа Дугина».

Время выхода этой «информационной бомбы» – прямо перед выборами на Сардинии. Авторы статьи, считают в дипведомстве, хотят «разыграть российскую карту».

«Политизированная публикация «Эспрессо» не что иное, как попытка итальянской прессы следовать по проторенной американскими и британскими СМИ дороге. Идея не нова, сценарий тоже – на них можно смело ставить лейбл «Designed in Washington. Assembled in Rome». Теперь уже в итальянских СМИ мы наблюдаем осуществление «обкатанного» в США сценария использования мифической угрозы российского вмешательства во внутриполитические дела», – заявили в МИД.

В сообщении подчеркивается, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии фактов, которые свидетельствуют о «вмешательстве» страны в выборы за рубежом.

В конце февраля в кабмине отреагировали на «расследование» этого же издания о якобы проведенной вице-премьером Дмитрием Козаком «секретной встречи» с итальянским коллегой Маттео Сальвини. Речь в статье шла об обсуждении ими финансирования партии «Лига».