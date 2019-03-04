Путина проинформировали о ходе дела россиянки Лазаревой в Кувейте

Президент Владимир Путин получает информацию о ходе расследования дела россиянки Марии Лазаревой, приговоренной в Кувейте к 10 годам тюрьмы за якобы невыполненный госконтракт, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский МИД эффективно работает по защите интересов россиянки, передает ТАСС.

Он указал, отвечая на соответствующий вопрос, что Владимир Путин в курсе хода дела Лазаревой.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что по линии Кремля данным делом не занимаются.

«Этим занимается Министерство иностранных дел. Как раз помощь нашим гражданам в защите их интересов оказывает МИД», – уточнил он.

Напомним, Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года.

В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы. Команда защитников россиянки рассчитывает на пересмотр дела.