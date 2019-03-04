В США займутся разработкой боевых туннелей

Агентство перспективных разработок министерства обороны США планирует изучить вопрос создания туннелей на поле боя для безопасного снабжения передовых подразделений, осуществления спасательных миссий и скрытного накопления припасов.

Американские военные ненавидят туннели с тех времен, как японцы пользовались ими на Иводзиме, чтобы нападать из засады. Так же поступали и вьетконговцы, Северная Корея и Иран пользуются ими и по сей день, чтобы защитить свою программу ядерного оружия, а туннели ИГ* доставили США немало хлопот в Афганистане, Ираке и Сирии, пишет RT со ссылкой на The National Interest.

«Однако действуя в духе «не можешь победить – возглавь», американские военные хотят прокладывать собственные туннели на поле боя», – отмечает журнал.

Цель «Проекта подкопщик» – «продемонстрировать возможность быстрого создания сетей тактических туннелей, которые позволят надежно и быстро снабжать войска». В настоящее время, отмечает издание, Вашингтону недостает знаний в плане рытья туннелей на поле боя.

«Ни одна военно-учетная специальность минобороны не специализируется на прокладывании наступательных тактических туннелей. … В рамках «Подкопщика» планируется прокладка наступательных ходов сообщения, установка сенсоров, а также создание концепции операций, обходящих нынешние ограничения. Сеть тактических туннелей может обеспечить надежную логистику, сделав возможным такие концепции операций как заблаговременное накапливание припасов в конкретном месте накануне операции или обеспечение снабжения войск, которые двигаются через отдельно взятую область. Способность быстро прокладывать туннели может оказаться полезной в рамках особых операций, в частности в области скоростной доставки припасов, спасательных миссии или иных неотложных нужд», – заявили в DARPA

В рамках «Проекта Подкопщик», который обойдется в 11 млн долларов, DARPA оценит эффективность методов бурения и прокладывания туннелей с точки зрения различных технических показателей.