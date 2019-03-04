Пассажира порезали в петербургском метро

В Петербурге неизвестный ранил ножом пассажира подземки.

«В Петербурге неизвестный ранил мужчину ножом на станции метро «Невский проспект», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы местного управления МВД.

Обстоятельства и мотивы происшествия пока неизвестны. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность нападавшего.

В феврале подобный случай произошел в московском метро.