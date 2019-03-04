Немецких боевиков ИГ решили лишить гражданства ФРГ

МВД и министерство юстиции Германии договорились об условиях, на основании которых граждан страны будут лишать паспортов за участие в деятельности «Исламского государства*» (ИГ*; террористическая организация, запрещенная в России).

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер и министр юстиции страны Катарина Барлей договорились, что джихадистов будут лишать немецкого гражданства на основании трех условий, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

Так, человек должен быть совершеннолетним и обладать вторым гражданством. Кроме того он может лишиться немецкого гражданства лишь в том случае, если примет участие в боях на стороне ИГ*.

Те, кто уже отбывает за это срок, под последнюю норму не подпадают, потому не потеряют немецкие паспорта.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, которые после присоединения к ИГ были взяты в плен возглавляемой США международной коалицией. В противном случае боевики будут отпущены.

В Германии заявили, что европейским союзникам Вашингтона будет «исключительно сложно» исполнить призыв Трампа. Дания не поддержала призыв главы Белого дома.

Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что просьба Трампа обнажила кризис самостоятельности Европы.