Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 17 копеек – до 65,77 рубля, курс евро снизился на 14 копеек, составив 74,74 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 65,35 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».