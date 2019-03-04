Синоптики рассказали о погоде в Москве

В понедельник, 4 марта, в Москве и области будет облачно, ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 732 миллиметра ртутного столба.