Вышинский проголосует на выборах президента Украины

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова посетила главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО Киева; запись беседы с ним она опубликовала в Facebook.

«А куда деваться», – ответил Вышинский на вопрос Денисовой о том, будет ли он голосовать. «Использую свое конституционное право», – приводит его слова ТАСС.

Также Вышинский сообщил, что уже три дня ожидает реакции на его заявление о необходимости посещения стоматолога в СИЗО.

На вопрос Денисовой, все ли у него нормально, журналист ответил: «Пока да».

Напомним, Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года, его обвинили в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. По данным экзитполов, лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский. Борьбу за второе место ведут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Между тем появились сообщения о том, что штабы Тимошенко и Зеленского готовятся объединить усилия против Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.