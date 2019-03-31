В Лондоне произошла серия нападений с ножом на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который может стоять за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон, сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Представитель полиции Стюарт Смайли сообщил, что все четыре жертвы являются представителями разных социальных групп и были выбраны нападавшим, так как находились одни и были уязвимы. «Ничто не свидетельствует о том, что данные инциденты связаны с террором», – приводит его слова ТАСС.

«В настоящий момент мы работаем с версией о том, что за нападениями стоит одиночка, вероятно страдающий расстройством психики», – сообщил Смайли.

Вечером в субботу неизвестный напал в Эдмонтоне на 45-летнюю женщину, ее доставили в больницу в критическом состоянии. В ночь на воскресенье в том же районе двое мужчин также подверглись нападению. Состояние одного из них оценивается как стабильное, жизнь второго вне опасности. Четвертое нападение произошло утром воскресенья. Мужчина с ножевым ранением в спину был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное, однако пострадавшему грозит инвалидность.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что европейская преступность становится все более жестокой.