В Грузии поблагодарили Гамсахурдиа за «борьбу с российской оккупацией»

Грузия торжественно отмечает в воскресенье 80-летие со дня рождения первого президента независимого государства Звиада Гамсахурдиа, особо подчеркивается его вклад в «борьбу с российской оккупацией», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила, что в этот день 28 лет назад Гамсахурдиа провел референдум о независимости страны.

«Сегодня в борьбе против российской оккупации наша государственность, основанная на том референдуме, является главным оружием, так как референдум прошел на территории всей страны – в Самачабло (так Тбилиси называет Южную Осетию), в Абхазии», – заявила президент Грузии.

«Это оружие, которое не сможет победить российская оккупация», – сказала Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Мамука Бахтадзе и другие руководители страны в воскресенье возложили венки на могилу Гамсахурдиа на горе Мтацминда в Тбилиси в пантеоне писателей и общественных деятелей.

Гамсахурдиа провозгласил независимость Грузии на основании итогов референдума 9 апреля 1991 года, тогда он возглавлял Верховный совет страны. Вскоре его избрали президентом, но уже в январе 1992 года Гамсахурдиа бежал из Грузии в Грозный во время гражданской войны. В 1993-м он попытался мобилизовать сторонников и вернулся в страну, но его планы провалились, он скрывался в горах Западной Грузии от преследователей и скончался в селе Хубула в Мингрелии. По одной из версий, его застрелили, по другой – он покончил жизнь самоубийством.

Ранее на этой неделе премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал «большим позором» отсутствие окончательных и достоверных данных по обстоятельствам гибели первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа в 1993 году. Глава правительства сказал, что «в грузинском обществе не должно оставаться вопросов насчет этого расследования».

В настоящее время по требованию членов семьи экс-президента дело о его гибели расследуется заново.