Модель Playboy задержали за убийство психолога

ФБР арестовало модель Playboy Келси Тернер по подозрению в убийстве 71-летнего психолога, чье тело было обнаружено в багажнике автомобиля в начале марта.

25-летняя Тернер была арестована после того, как полицейские столичного департамента полиции Лас-Вегаса установили, что именно модель журналов Maxim и Playboy Italia убила 71-летнего доктора Томаса Берчарда. При этом мотив совершения преступления пока не назван, пишет Law and Crime.

Берчард был обнаружен мертвым 7 марта в багажнике автомобиля на въезде в национальный парк Лейк Мид в юго-восточной Неваде. По данным полиции, психолог был забит до смерти каким-то тупым инструментом.

Его смерть была признана убийством.

Выяснилось, что он был знаком с Тернер около двух лет и оплачивал аренду ее квартиры. Затем он прекратил платежи, и модель вместе с ее двумя детьми и матерью были выселены за неуплату аренды.

Семья Тернер считает обвинения ложными.