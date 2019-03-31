В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую весеннюю погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 6 градусов тепла. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до 9-10 градусов выше ноля. Вечером ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.