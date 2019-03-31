Танки ЦАХАЛ открыли огонь по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Израиля

Танки Армии обороны Израиля открыли огонь по позициям боевиков движения ХАМАС, контролирующих сектор Газа, в ответ на ракетный обстрел израильской территории, сообщает Agence France-Presse с ссылкой на ЦАХАЛ.

В субботу вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о срабатывании сирен ПВО в региональном совете Эшколь, который граничит с палестинским приморским анклавом, передает ТАСС.

«Вслед за срабатыванием сирен в Эшколе были идентифицированы запуски пяти ракет из сектора Газа по израильской территории», – сообщает ЦАХАЛ. Сообщений о пострадавших или ущербе в результате инцидента не поступало.

Напомним, в понедельник утром Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. После этого ВВС Израиля нанесли авиаудары по офису лидера ХАМАС в Газе, к обстрелу сектора подключились израильские танки и вертолеты.

Комментируя ситуацию, МИД России призвал Израиль и Палестину возобновить переговорный процесс на основе решений Совбеза, Генеральной Ассамблеи ООН и Арабской мирной инициативы во избежание новых витков насилия на Ближнем Востоке.