Вучич позвал на митинг сторонников «демократической Сербии»

Президент Сербии Александар Вучич призвал своих сторонников выйти на митинг в поддержку власти 19 апреля, чтобы «показать силу демократической, национальной, современной и сильной Сербии».

Во время выступления в городе Зренянин Вучич обвинил оппозицию в попытке радикализировать протесты, пообещав в ответ «отвечать цивилизованно и демократически», передает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии РТС.

«Насильственный путь не пройдет. Именно поэтому граждане придут 19 апреля в столицу, чтобы показать, сколько есть тех, кто хочет жить в пристойной стране», – сказал политик.

Он обратился к своим сторонникам с призывом продемонстрировать готовность «защищать Сербию от насильников». «Мы карандашом и упорным трудом будем решать наше будущее, а не бензопилами и виселицами», – заявил Вучич.

После этого, по его мнению, последуют выборы, на которых его сторонники одержат убедительную победу.

Тем временем в Белграде прошел очередной протест оппозиции. Акция началась с митинга на площадке у философского факультета Белградского университета исполнением гимна страны. Лидеры протеста призвали власти выполнить их требования – то есть уйти в отставку президенту Вучичу, премьеру Ане Брнабич, совету Регулятора электронных СМИ и спикеру парламента Майе Гойкович. Кроме того, перед собственной отставкой власти должны назначить переходное правительство для проведения «новых честных выборов». Если власти откажутся выполнять требования, протестующие угрожают массовой акцией 13 апреля.

После митинга колонна протестующих прошла к зданию национального телевидения страны. Здесь был проведен флешмоб под названием «национальный выпуск новостей». Таким образом манифестанты попытались обратить внимание главного телеканала на свои требования, поскольку, по их мнению, антиправительственные митинги в Белграде недостаточно широко освещаются.

Затем колонна прошла по улицам города к зданию правительства. Впереди двигался грузовик со звукоусиливающей аппаратурой, транслировавший сербские рок-хиты прошлых лет. Люди свистели в свистки и вувузелы, многие несли плакаты с обвинениями в адрес сербской власти: «Мы за народ, против бывших и настоящих воров!», «Из-за свободы!», «Вставай, Сербия!», «Уважайте закон!» Организаторы шествия раздавали активистам и прохожим на улицах газету «Данас», являющуюся рупором оппозиции.

Напомним, в минувшее воскресенье члены Сербской радикальной партии сожгли флаги Евросоюза и НАТО на прошедшей в Белграде акции в память о бомбардировках Югославии.

В прошлый понедельник Вучич призвал Сербию «простить» бомбардировки НАТО. В штаб-квартире НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции Совбеза ООН были «необходимыми и легитимными».

В Кремле заявили, что такую позицию можно расценивать как акт агрессии.