Служба безопасности Армении задержала замминистра здравоохранения

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала заместителя министра здравоохранения страны Арсена Давтяна, сообщил глава минздрава республики Арсен Торосян.

«СНБ осуществила оперативные действия, в результате которых был задержан мой заместитель Арсен Давтян. Других подробностей я в настоящее время не знаю. Думаю, что СНБ даст разъяснения позже», – приводит ТАСС слова министра здравоохранения Армении.

По сведениям источников местных СМИ в правоохранительных органах республики, Давтян был задержан из-за получения взятки.

Арсен Давтян был назначен на должность заместителя министра здравоохранения Армении в мае 2018 года. До этого он занимал разные посты в том же ведомстве.

Напомним, 15 марта суд общей юрисдикции Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупных размерах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД