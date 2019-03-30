Пожар в «Олимпийском» потушили

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве полностью ликвидирован, сообщил источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 30 кв. метров, загорелись проводка и подвесные потолки на шестом этаже, пояснил собеседник ТАСС.

Отмечается, что причины возгорания устанавливаются.

В пресс-службе «Олимпийского» пояснили, что в результате ЧП никто не пострадал. Там отметили, что задымление произошло из-за попадания искры на обшивку воздуховода.

Ранее сообщалось, что здание, в котором начался пожар, находится на реконструкции.