Экс-премьер Британии предложил решение по Brexit

Гордон Браун, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 годы, считает, что Brexit следует отсрочить на год; по его словам, страна в таком случае сможет прийти к компромиссу по вызывающим разногласия вопросам, связанным с реализацией этого процесса.

В статье для газеты Guardian Браун написал, что еще три года назад следовало организовать общественные слушания в каждом регионе, чтобы открыто обсудить проблемы, которые в итоге привели к Brexit. «Продление [этого процесса] на год позволило бы нам реализовать британскую версию успешного опыта Ирландии в области представительной демократии, когда они проводят собрания граждан, чтобы до проведения референдума прийти к единому знаменателю по вызывающим глубокое разногласие вопросам», – приводит его слова ТАСС.

Британский политик считает, что подобное решение «может быть единственной альтернативой» сценарию прекращения членства страны в ЕС без соглашения об условиях Brexit.

Напомним, в пятницу депутаты Палаты общин большинством голосов в третий раз отклонили сделку по Brexit. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить выход страны из состава ЕС до 22 мая. Теперь Лондон до 12 апреля должен выйти из евросообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.