Глава комиссии во Львове испортила 180 бюллетеней

Глава участковой избирательной комиссии во Львовской области сделала недействительными 180 избирательных бюллетеней, проставив напротив фамилии одного из кандидатов в президенты штамп «выбыл».

Председатель посчитала, что кандидат «снялся с выборов». Позже, обнаружив ошибку, женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию, сообщает пресс-служба ГУ нацполиции Львовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация избирательных документов». Женщине грозит тюремное заключение сроком от трех до семи лет. Также она будет лишена права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Ранее стало известно о множественных нарушениях «дня тишины» перед выборами на Украине, которые пройдут в воскресенье, 31 марта. В настоящее время на пост президента претендуют 39 человек.

По последним данным, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30%. Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, Юлию Тимошенко – 12,5%.

Ранее Газета ВЗГЛЯД рассказывала о пяти сценариях поражения Зеленского в президентской гонке на Украине.