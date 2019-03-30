ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боеготовности

Украинская группировка «Восток» в Донбассе переведена в высшую степень боевой готовности.

Соответствующее распоряжение дал командующий оперативно-тактической группировкой генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль. Кроме того, он отдал приказ усилить разведку, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, украинским военным запрещено общаться с журналистами, поскольку они могут распространить информацию о проведении в войсках скрытой агитации за действующего президента страны Петра Порошенко.

Президентские выборы пройдут на Украине в воскресенье, 31 марта. На высший государственный пост в стране претендуют 39 кандидатов.

По последним данным, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30%. Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, Юлию Тимошенко – 12,5%.

Ранее Газета ВЗГЛЯД рассказывала о пяти сценариях поражения Зеленского в президентской гонке на Украине.