Завершивший миссию австралийский посол рассказал о грустном прощании с Россией

Завершивший свою миссию в качестве главы посольства Австралии в Москве Петер Теш рассказал, что ему грустно покидать Россию.

«В марте 1989 года я начал свою дипломатическую карьеру в качестве третьего секретаря посольства Австралии в Москве. В этой должности я прослужил три судьбоносных для России года. Это были времена перемен, времена важных для страны реформ, и я рад, что мне посчастливилось лично наблюдать за этими процессами», – рассказал Теш в обращении по случаю завершения своей работы в Москве.

Он отметил, что через 27 лет, в марте 2016 года вернулся в российскую столицу в качестве Посла, а в марте 2019 года, ровно через 30 лет после первого назначения, завершил свою дипломатическую карьеру.

«Март и Москва играют магическую роль в моей жизни», – отметил Теш.

По его словам, последние три года в его жизни были самыми интересными временами.

«В условиях турбулентной политической ситуации мы прилагали усилия, чтобы сохранить имеющиеся связи и развить новые там, где это представляет взаимный интерес. Наше посольство плодотворно сотрудничало с российскими общественными, культурным и образовательными институциями. Мы активно взаимодействовали с государственными и правительственными органами как на федеральном, так и на региональном уровнях», – поведал дипломат.

Теш добавил, что команда посольства использовала разные каналы коммуникации, чтобы рассказать жителям России об Австралии и чтобы разъяснить позиции правительства страны по разным аспектам международной повестки.

Он также рассказал о котах, бывших, по его заверению, важными членами посольской команды.

После отъезда Теша все «диплокоты» нашли новый дом и новую семью.

«Покидать Россию очень грустно: я с большой привязанностью и уважением отношусь к истории, культуре, языку и народу этой страны, которым я посвятил много лет своей жизни. У меня здесь завязались очень теплые дружеские связи, прочные профессиональные контакты», – отметил он.

В конце обращения дипломат подчеркнул, что планирует возвращаться в Россию после завершения карьеры.