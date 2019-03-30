Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания

Жители дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв, с 1 апреля смогут вернуться в свои квартиры – госэкспертиза признала дом пригодным для дальнейшего проживания, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В сообщении на сайте горадминистрации указывается, что «с 1 апреля жильцы могут вернуться домой».

Отмечается, что «тот же, кто захочет жить в арендованной квартире до тех пор, пока не завершится благоустройство внутриквартальной территории домов №164 и №164б, имеет возможность продлить договор аренды еще на три месяца».

Сообщается также, что с 1 апреля начнется демонтаж забора вокруг дома, а охрана будет снята. Кроме того, в ближайшее время планируется подключить к газу квартиры в 5, 6, 9 и 10 подъездах.

Также в апреле начнутся работы по сносу нежилого помещения, расположенного в границах 7 и 8 подъездов со стороны проспекта Карла Маркса, поясняется в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что во дворе дома высадят несколько десятков деревьев, установят лавочки, организуют спортивную зону и отремонтируют здание детского клуба «Рубеж», построят две современные детские площадки.

Ранее сообщалось, что уцелевшие после взрыва подъезды дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни.

Обрушение дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.

Несмотря на то, что проживание в большинстве подъездов дома было возможно, президент России Владимир Путин заявлял о необходимости расселения всех жильцов. Глава Челябинской области Борис Дубровский сообщал, что на это понадобится около года, а премьер Дмитрий Медведев оценил затраты на эти цели в 900 млн рублей.