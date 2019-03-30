Геймера в США приговорили к 20 годам за пранк со смертельным исходом

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30 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...

Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
Обсуждение: 115 комментариев
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      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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            Геймера в США приговорили к 20 годам за пранк со смертельным исходом

            30 марта 2019, 11:42

            Текст: Ольга Никитина

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            Суд в Соединенных Штатах приговорил 26-летнего геймера Тайлера Барриса к 20 годам тюрьмы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.

            Баррис признал свою вину по 51 обвинению, сообщает New York Daily News.

            Сообщается, что в 2017 году Баррис позвонил в полицию и заявил, что будто бы убил одного человека и держит еще двоих в заложниках. В качестве места нахождения он указал дом, как он думал, одного из своих соперников в игре Call of Duty. По этому адресу проживали совсем другие люди.

            В ходе операции правоохранители случайно застрелили проживавшего там мужчину: им показалось, что он потянулся за оружием.

            Напомним, летом прошлого года американец Дэвид Кац открыл стрельбу после того, как потерпел поражение на турнире по симулятору НФЛ Madden Championship Series. Три человека, включая его самого, погибли, более 10 пострадали. 


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