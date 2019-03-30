Геймера в США приговорили к 20 годам за пранк со смертельным исходом

Суд в Соединенных Штатах приговорил 26-летнего геймера Тайлера Барриса к 20 годам тюрьмы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.

Баррис признал свою вину по 51 обвинению, сообщает New York Daily News.

Сообщается, что в 2017 году Баррис позвонил в полицию и заявил, что будто бы убил одного человека и держит еще двоих в заложниках. В качестве места нахождения он указал дом, как он думал, одного из своих соперников в игре Call of Duty. По этому адресу проживали совсем другие люди.

В ходе операции правоохранители случайно застрелили проживавшего там мужчину: им показалось, что он потянулся за оружием.

Напомним, летом прошлого года американец Дэвид Кац открыл стрельбу после того, как потерпел поражение на турнире по симулятору НФЛ Madden Championship Series. Три человека, включая его самого, погибли, более 10 пострадали.