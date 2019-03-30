В субботу синоптики пообещали москвичам теплую весеннюю погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 4 градуса тепла, ожидается небольшой дождь. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до 6 градуса выше ноля. Ветер прогнозируется западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.