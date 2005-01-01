Анжелина Джоли предложила увеличить число женщин среди миротворцев ООН

Американская актриса Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли ООН призвала к увеличению числа женщин в миротворческих миссиях.

Джоли с уверенностью заявила с трибуны Генассамблеи организации, что «чем больше они (женщины, – прим. ВЗГЛЯД) будут вовлечены в работу миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий», передает ТАСС.

«Нам все еще многое предстоит сделать, чтобы увеличить число женщин в миротворческих миссиях», – считает актриса.

По ее словам, «большинство жертв военных конфликтов по-прежнему женщины». «Среди беженцев, жертв насилия также большинство – женщины», – отметила Джоли.

«Мы должны добиться того, чтобы любой, кто совершает преступления в отношении женщин, без всяких исключений предстанет перед судом и понесет наказание», – заявила актриса.

Напомним, в начале февраля в ЛНР узнали о прибытии к линии соприкосновения в Донбассе группы женщин-снайперов, предположительно иностранок.