Дано объяснение выступлению украинских радикалов против Порошенко

В экспертном сообществе прокомментировали выступления украинских националистов против президента страны Петра Порошенко в преддверии выборов главы украинского государства, запланированных на конец марта.

Так, политолог, экономист Александр Дудчак отметил в комментарии RT, что Порошенко делал ставку на правых радикалов, однако сейчас они выступают в поддержку противоположных политических сил. Эксперт уверен, что эти выступления не являются спонтанными и не инициированы общественностью.

«Они (националисты – прим. ВЗГЛЯД) делают вид, что любят Украину, а на самом деле любят денежные знаки. Если касса изменила свою прописку, то они могут выступать с националистическими идеями, но против Порошенко», – объяснил Дудчак.

Источник RT в украинской Радикальной партии отметил, что сложившаяся ситуация представляет опасность для страны, поскольку националисты будут бороться с другими националистами. «Представьте, что будет, если на улицах начнутся столкновения. Полиция, скорее всего, не будет вмешиваться в конфликт», – заметил представитель политической силы.

Политолог Юрий Светов полагает, что акции радикалов будут происходить в течение всего марта. «На Украине давно уже ничего спонтанно не происходит, особенно, сейчас, когда идет президентская гонка – разные силы манипулируют подлинными проблемами», – сказал он. «Мы весь март будем наблюдать, как такие микровулканы будут взрываться», – объяснил Светов.

«Сейчас «национальная забава» на Украине – посадить Порошенко. Обещает это и [шоумен, кандидат в президенты Владимир] Зеленский, и другие силы. Порошенко нельзя не выиграть выборы», – сказал политолог, отметив, что действующий украинский президент делает ставку на административный ресурс.

Согласно последним опросам, Порошенко занимает третье место в предвыборной гонке с 12,1% голосов. На первом месте – шоумен Зеленский, за которого готовы отдать голоса 18,3% украинцев, а на втором Тимошенко с 15,4%.

Накануне украинские националисты разместили на майдане Незалежности в центре Киева большой баннер с требованием посадить Порошенко, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря (прежняя фамилия обоих – Свинарчук).

Ранее Зеленский обещал, что один из кандидатов в президенты страны непременно окажется в тюрьме. Так он обыграл предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много – президент один».