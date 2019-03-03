Умер раненый в перестрелке под Астраханью полицейский

Сотрудник полиции, тяжело раненый в перестрелке в селе Бахтемир в Астраханской области, умер в больнице, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

«Полицейский, к сожалению, скончался. Это произошло несколько часов назад», – сказали ТАСС в пресс-службе, уточнив, что погибший был капитаном полиции.

Напомним, 24 февраля в поселке Бахтемир местный житель 1977 года рождения на требование полицейских сдать оружие выстрелил несколько раз в них из ружья. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате которого мужчина погиб.

Оперативный сотрудник получил ранение в голову, возбуждено уголовное дело.

В доме стрелявшего по полицейским нашли нарколабораторию.