Испанские СМИ пожалели гитлеровцев

В испанской газете ABC вышла статья Мануэля Вильяторо под заголовком «Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет», в которой автор сочувствует солдатам вермахта, воевавшим при взятии Берлина.

По подсчетам автора статьи, к началу битвы за столицу рейха на стороне фюрера осталось около 800 тыс. солдат, большинство из которых «были бедными детьми, заманенными в гитлерюгенд ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии под командованием Гитлера, который, поговаривали, возродится из пепла», передает РИА «Новости».

«Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками выживших подразделений», – написал Вильяторо.

В статье также критикуется советская тактика ведения войны. «Знаменитый приказ №227, или «Ни шагу назад!», доказывает, что Сталин всегда не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей», – убежден автор публикации.

Вильяторо, ссылаясь на мнение историка Хесуса Эрнандеса, также заявляет, что фотоснимок «Знамя победы над Рейхстагом» – это «обман сталинских времен». Он аргументирует это тем, что снимок является постановочным и на нем присутствует ретушь. Советских солдат, изображенных на фото, он обвинил в мародерстве.

Эрнандес полагает, что Сталин якобы «завидовал» славе американского снимка «Водружение флага над Иводзимой», поэтому приказал сделать исторический кадр над Рейхстагом.

Отметим, что это не первый материал ABC, оправдывающий тех, кто воевал против СССР в ходе Второй мировой войны. В феврале издание выпустило статью о «героическом» боевом пути «Голубой дивизии», участвовавшей в блокаде Ленинграда.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев раскритиковал испанские СМИ за то, что они нашли нечто «героическое» в планах сравнять Ленинград с землей и уничтожить всех его жителей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему в Испании делают героев из пособников Гитлера.