Шнуров решил уйти из Instagram

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что из-за слишком частых блокировок в Instagram решил «перевезти» свой профиль со стихами в Telegram.

«Буду переезжать потихоньку в телеграмм Шнуровик», – написал он в Instagram.

В видеосообщении он сообщил, что столкнулся со слишком частым блокированием профиля, поэтому решил «переехать» в Telegram.

В Telegram-канале он уже опубликовал первое стихотворение, в котором высмеял продажу православных икон на китайских интернет-сервисах.

«Россия спит, и не случайно,

Что на обломках постобломков,

Потомки, тех уже потомков,

Прочтут - маде ин Чайна», – написал он.