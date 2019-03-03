В Тольятти обрушилась крыша многоквартирного жилого дома

Кровля многоквартирного жилого дома частично обрушилась в городе Тольятти Самарской области, никто не пострадал, сообщил представитель ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 2 марта на улице Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти. Кровля обрушилась на площади 35 квадратных метров, передает РИА «Новости».

«Погибших и травмированных нет», – сказал представитель МЧС.

По его словам, несущие конструкции здания не нарушены, эвакуация и расселение не понадобились. Кровля восстанавливается усилиями управляющей компании.