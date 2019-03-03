Под Челябинском автобус с 47 детьми съехал в кювет

Автобус с 47 детьми на трассе М4 в Челябинской области съехал в кювет, когда водитель пытался избежать ДТП, сообщили региональные власти.

Инцидент произошел на трассе М-5 «Урал» в Златоусте на 1742-м километре. В условиях снегопада автобус с детьми занесло в кювет, решается вопрос по эвакуации детей, передает РИА «Новости».

«Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает. В настоящий момент автобус продолжил движение к пункту назначения», – позже сообщил глава региона Борис Дубровский.

Автобус ехал из Сатки в Челябинск.