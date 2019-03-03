ФК «Уфа» решил вернуть болельщикам деньги после поражения от «Динамо»

Футбольный клуб «Уфа» вернет деньги болельщикам, посетившим проигранный матч 18-го тура российской премьер-лиги с московским «Динамо», сообщил гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось. Любой болельщик, который придет и принесет свой билет, получит возврат денег и билет на следующий матч бесплатно: с понедельника это можно будет сделать в клубе или в кассе», – передает его слова ТАСС.

«Динамо» вырвало победу у «Уфы» со счетом 2:1 на последней минуте матча, который состоялся в Уфе.

Следующий домашний матч «Уфа» проведет 17 марта против грозненского «Ахмата».

В турнирной таблице РПЛ «Уфа» располагается на предпоследней, 15-й строчке.