Архиепископа «новой церкви» Украины задержали в Крыму за мелкое хулиганство

Глава информационного отдела так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископ Климент задержан в Симферополе за мелкое хулиганство, сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Его сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань», – передает слова Полозова ТАСС.

«Новая церковь» Украины также заявила, что архиепископ Климент задержан полицией в Симферополе, передает РИА «Новости».