Эксперт оценил возможность силовой операции в Венесуэле после создания коалиции США

Намерение США создать коалицию для смены власти в Венесуэле – часть американской идеологии, но Белый дом не пойдет на силовые операции, выразил мнение заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО имени Примакова РАН, профессор МГИМО МИД России Сергей Ознобищев.

«Ничего в этом нового для американской политики нет. Они часто создают коалиции. Вот не так давно создавали коалицию в Сирии. Но что там было сделано? Хотели сместить (президента Сирии Башара) Асада, но не получилось. А цели у них стандартные. Это идеология Запада по смене авторитарных и тоталитарных режимов. Состоит она в том, чтобы эти режимы были смещены и воцарилась демократия, однако демократия не воцаряется», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время, считает он, нынешняя администрация США не подходит для того, чтобы претворить этот план в жизнь, так как у президента Дональда Трампа «не самая безоблачная» в своей стране.

«Нужно исходить еще из внутренней политики, насколько ему принесут лавры успех в Венесуэле. А риск того, что там что-то не получится и Америка может завязнуть и быть подтверждена критике, он велик», – полагает эксперт.

Он добавил, что не видит решительности со стороны Белого дома – Трампу, по его мнению, «не с руки затевать силовые операции».

Ранее в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле.