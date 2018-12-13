В США оценили российский автомат ШАК-12

Журнал The National Interest опубликовал статью, в которой оценил преимущества российского крупнокалиберного штурмового автомата ШАК-12.

В публикации отмечается, что автомат калибра 12,7-мм предназначен в первую очередь для антитеррористических операций в городских условиях – боеприпасы ШАК-12, считает автор статьи, позволяют уничтожить цель при первом огневом контакте и избежать продолжительных перестрелок, передает RT.

При этом небольшая дальность автомата в городском бою обеспечит выполнение задач по нейтрализации противника, не нанеся при этом сопутствующего ущерба мирным жителям.

The National Interest уже писал об автомате ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ. Журнал назвал автомат «супероружием».

В декабре 2018 года представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин сообщил, что российские силовики начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12.