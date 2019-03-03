Анонсирован визит патриарха Кирилла в КНДР

В ближайшее время патриарх Кирилл может посетить КНДР, его пригласил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщил патриарший экзарх Юго-Восточной Азии Сергий.

«Мы думаем, что в ближайшее время возможен визит патриарха Кирилла в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Они с удовольствием принимают нас в гости, мы там служим, меня признают как правящего епископа», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что уже много лет в Пхеньяне действует Свято-Троицкий собор, который построен по указу экс-руководителя КНДР Ким Чен Ира в знак дружбы с Россией. Именно патриарх Кирилл торжественно освятил эту церковь в 2006 году, будучи на тот момент митрополитом Смоленским и Калининградским.

Экзарх Юго-Восточной Азии Сергий отметил, что в ноябре 2018 года был в Пхеньяне и совершал там богослужение.

«Власть очень благосклонно относится к Русской православной церкви. В храм приходят наши дипломаты, а также сотрудники болгарского и румынского посольств. У нас никаких сложностей с Северной Кореей в плане осуществления нашей деятельности», – сказал он.

Между тем Константинопольский патриархат считает, что Троицкий храм в Пхеньяне принадлежит ему.