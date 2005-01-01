Эдита Пьеха объяснила, почему передвигается в кресле-каталке

На Московском вокзале Санкт-Петербурга заметили певицу Эдиту Пьеху, которая передвигается в кресле-каталке; она объяснила, что это не инвалидное кресло, просто ей сложно ходить из-за проблем со здоровьем.

На перроне вокзала Пьеха села в специальное кресло, в котором ее везли на пути из поезда. Многие решили, что это «инвалидное» кресло, однако певица опровергла эти сообщения, сообщает «Пятый канал».

Она объяснила, что в силу возраста у нее болит спина, поэтому помощница иногда вызывает специального человека с креслом, который помогает с передвижениями.

«Вместо того, чтобы идти большое расстояние, меня везут как королеву. Это не инвалидное кресло», – отметила она.

Эдите Пьехе 81 год.