Ляшко спел «Журавлей» в прямом эфире и пообещал поехать на «Евровидение»

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко спел две песни в прямом эфире на телеканале Newsone и пообещал, что сам поедет на «Евровидение».

Ляшко заявил, что нужно уволить главу правления национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласанию, так как он «завалил Евровидение», сообщает NewsOne.

«Украина – уникальная страна, украинский язык, украинская песня, уникальный песенный талант, а наша страна не посылает таланты, потому что дебилы, которые не могут выбрать победителя», – высказался Ляшко.

После этого он исполнил песню «Пісню про рушник» Андрея Малышко и «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова о погибших солдатах.

Ему предложили самому поехать на «Евровидение», он согласился сделать это после выборов президента.

Напомним, украинский отбор на «Евровидение» провалился после скандала вокруг певицы Maruv, от которой потребовали отказаться от гастролей по России. После этого от участия в конкурсе отказались и другие потенциальные кандидаты. В результате Украина решила не участвовать в конкурсе, несмотря на грозящий ей штраф.

Также украинцы не смогут проголосовать за участников «Евровидения».