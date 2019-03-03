На Украине решили отпечатать бюллетеней вдвое больше количества избирателей

Центральная избирательная комиссия Украины решила напечатать 60 млн избирательных бюллетеней для выборов президента страны при том, что избирателей в стране почти вдвое меньше, сообщают украинские СМИ.

Бюллетени изготовит госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг». Всего будет изготовлено 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней, сообщает «Страна».

В Госреестре избирателей значится 35 млн 602 тыс. 855 человек.

На бюллетени потратят 166,36 млн гривен.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Украины составила более 500 административных протоколов о нарушениях в ходе избирательной кампании, всего поступило более 2 тыс. 365 обращений, уголовные дела в процессе расследования.