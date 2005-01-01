В Москве начался снос главной арены «Олимпийского»

В российской столице сносят главную арену спорткомплекса «Олимпийский», вместо которой построят современный аквапарк и каток.

Стадион построили для Олимпиады-80, однако в последнее время залы сдавали под магазин и ярмарки. Взамен будет построен аквапарк, каток, откроют кинозалы, рестораны и парковку на 5 тыс. машин. Полная реконструкция спортивного комплекса займет два года, сообщает «Москва 24».